В РФ планируют запустить прямые рейсы в одну азиатскую страну

Россия в этом году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Об этом рассказал ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Конечно, хотелось бы Малайзию запустить, нарастить количество рейсов в Индонезию», — сказал Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
Он отметил, что это касается не только выезда россиян в Индонезию, но и притока жителей этой страны в Москву.
Чиновник подчеркнул, что цель властей заключается в том, чтобы не столько создавать новые туристические маршруты, сколько увеличивать количество доступных рейсов и активно привлекать иностранных туристов в Россию.
Кроме того, Кондратьев сообщил о планах нарастить число рейсов со странами Ближнего Востока после нормализации обстановки в регионе.
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