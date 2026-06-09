В Красноярске на Пашенном застройщик построит детский сад на 190 мест

В Красноярске на Пашенном застройщик за свой счет построит детский сад на 190 мест и передаст его городу. Речь идет о территории на улице Прибойной. Проект планировки и межевания территории рассмотрят на публичных слушаниях. На участке площадью 3,35 га в рамках комплексного развития территорий планируют построить шесть многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольное учреждение. По договору детский сад застройщик должен спроектировать и построить за свои средства, а затем безвозмездно передать городу. Публичные слушания пройдут с 10 июня по 1 июля. Они нужны, чтобы установить границы пятна застройки, а также определить параметры и очередность развития территории. Напомним, что почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы большого Красноярска.