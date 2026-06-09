В Москве на ВДНХ откроют туристический стенд Пермского края

Культурно-познавательный блок воссоздаст атмосферу гостиничного номера гостиницы «Центральная» времен эвакуации в Пермь театра им. Кирова. Его посвятят 100-летию Пермского балета. Это будет вращающаяся афишная тумба, шкатулка-балерина и интерактивное гримерное зеркало с демонстрацией закулисья и репетиционного процесса в театре оперы и балета.