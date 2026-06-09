Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

66-летняя женщина потеряла 600 тысяч рублей, поверив мошенникам

Неизвестный позвонил 66-летней жительнице Ванинского района и представился сотрудником объединенного кредитного бюро. Он сообщил женщине, что на нее взяли кредит и заведут уголовное дело за перевод денег в недружественную страну. Злоумышленник предложил женщине заплатить страховку для «для погашения кредита». Женщина сделала перевод, и вскоре ей снова позвонили с новостью о том, что на нее открыты.

Неизвестный позвонил 66-летней жительнице Ванинского района и представился сотрудником объединенного кредитного бюро. Он сообщил женщине, что на нее взяли кредит и заведут уголовное дело за перевод денег в недружественную страну. Злоумышленник предложил женщине заплатить страховку для «для погашения кредита». Женщина сделала перевод, и вскоре ей снова позвонили с новостью о том, что на нее открыты кредиты в двух банках. Потерпевшей снова предложили «оплатить страховку», что она и сделала. После этого мошенники перестали выходить на связь. В общей сложности она перевела аферистам 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.