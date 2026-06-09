В Хабаровском крае учёные изучают загадочное появление редкой совы

Необычная история началась в 2023 году, когда дети в Чегдомыне обнаружили раненую птицу и передали её взрослым. После осмотра специалисты установили, что перед ними редкая бурая иглоногая сова. Позже выяснилось, что это не единичный случай: похожая встреча произошла и годом ранее.