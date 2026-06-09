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В Хабаровском крае учёные изучают загадочное появление редкой совы

Учёные не исключают, что необычные встречи могут быть связаны с изменением климата.

В Хабаровском крае специалисты Буреинского заповедника зафиксировали появление редкой бурой иглоногой совы — птицы, которая считается необычным гостем для северных районов региона, сообщает телеграм-канал Буреинский заповедник.

Иглоногая сова заметно отличается от привычных обитателей дальневосточной тайги. У неё почти отсутствует характерный для сов лицевой диск, нет перьевых «ушек», а пальцы покрыты жёсткими щетинками. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке и занесён в Красную книгу Хабаровского края.

Необычная история началась в 2023 году, когда дети в Чегдомыне обнаружили раненую птицу и передали её взрослым. После осмотра специалисты установили, что перед ними редкая бурая иглоногая сова. Позже выяснилось, что это не единичный случай: похожая встреча произошла и годом ранее.

Теперь орнитологи анализируют собранные данные. Учёные не исключают, что появление южной птицы в Буреинской тайге может свидетельствовать о более серьёзных изменениях в распределении видов.

Одной из возможных причин специалисты называют изменение климатических условий, из-за которого привычные границы обитания некоторых животных и птиц постепенно смещаются на север.