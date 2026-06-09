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ВВС США запросили $2,2 млрд на новый «Самолет судного дня» E-4C

Пентагон готовит «Самолет судного дня», защищенный от ядерного взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового воздушного командного пункта E-4C, известного как «самолет Судного дня». Согласно бюджетным документам, эта сумма предусмотрена на 2027 финансовый год и на 23,2% превышает средства, выделенные на программу в текущем году.

Ожидается, что новый самолет заменит существующий E-4B. Машина будет защищена от воздействия ядерного взрыва и электромагнитных помех, что позволит сохранять связь и координацию даже при разрушении наземной инфраструктуры. Контракт на разработку заключен с компанией Sierra Nevada Corporation.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что Соединенные Штаты утратили боеспособность из-за масштабных потерь беспилотников в конфликте с Ираном. После значительного количества сбитых MQ-9A Reaper ВВС США срочно пытаются закупить самолеты на замену, однако эксперты оценивают шансы на успех как низкие, пишут журналисты.

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