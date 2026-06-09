ВВС США запросили $2,2 млрд на новый «Самолет судного дня» E-4C

Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового воздушного командного пункта E-4C, известного как «самолет Судного дня». Согласно бюджетным документам, эта сумма предусмотрена на 2027 финансовый год и на 23,2% превышает средства, выделенные на программу в текущем году.