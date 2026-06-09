За четыре года участники экологической акции проехали миллион чистых километров

И жители очень довольны. Например, Любовь Яркова еще в пошлом году перевела свой дом на газ и уже получила компенсацию от государства. «Раньше зимой постоянно была копоть, уголь возить тяжело и дорого, — поделилась Любовь Яркова. — С газом дом стал чище, теплее, а главное — не нужно каждое утро топить печь. Компенсация расходов очень помогла, оформление заняло меньше времени, чем я ожидала».