За четыре года участники экологической акции проехали миллион чистых километров

В России продолжается V Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух». Главное ее направление — снижение выбросов от использования личного автотранспорта на бензине.
Задача участников — пропагандировать меры федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В данном случае: агитировать людей отказываться от поездок на авто на небольшие расстояния и пересесть на велосипеды или электросамокаты. Как говорится на сайте акции, «сегодня личный автомобиль часто используется нерационально: больше половины поездок в крупных городах совершаются на короткие дистанции до пяти километров».
Цель — сократить вредные выбросы. За четыре сезона участие в акции приняли жители более трех тысяч населенных пунктов. Зафиксировано свыше миллиона «чистых километров» — это расстояние, которое участники преодолели, выбрав альтернативные способы передвижения вместо транспорта на бензине.
Акция продлится до 7 сентября.
Чисто проехали.
В Красноярске состоялась конференция городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Представители власти, бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественников и активных жителей обсудили модернизацию промышленности, перевод частного сектора на экотопливо.
Красноярск не случайно выбран площадкой для старта масштабной экологической акции. В 2025 году город показал наилучший результат — более 125 тысяч «чистых километров», преодоленных жителями, которые отказались от автомобилей в пользу альтернативных видов передвижения.
Символ заботы.
В Липецке прошел ежегодный велопарад. Его участники стартовали от Дворца спорта «Звездный» и проехали по улицам Космонавтов, Вермишева и Московской.
Участвовать могли все желающие, независимо от возраста и наличия личного транспорта. Для них организовали прокат велосипедов, самокатов и роликовых коньков.
Велопарад в Липецке — это символ единства горожан в заботе о будущем. «Каждый участник такой акции — это небольшой, но важный шаг к более здоровому, современному и комфортному Липецку», — отметила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Елена Стародубцева.
И никакой копоти.
Но не только бензиновые двигатели отравляют воздух. Куда более серьезные выбросы дают частные жилые дома, которые отапливают дровами или углем.
Именно поэтому среди мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» есть «перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, модернизация котельных и крупных производств».
В прошлом году на экологичные виды отопления в стране перевели более 5,8 тысячи домовладений. Так в Братске Иркутской области газовое оборудование установили в 200 домах Правобережного района.
А в городе Искитим Новосибирской области в этом году на газ планируют перевести более 180 домов. «В результате выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14 тонн», — подсчитал начальник управления использования природных ресурсов минприроды Новосибирской области Евгений Стукалин.
И жители очень довольны. Например, Любовь Яркова еще в пошлом году перевела свой дом на газ и уже получила компенсацию от государства. «Раньше зимой постоянно была копоть, уголь возить тяжело и дорого, — поделилась Любовь Яркова. — С газом дом стал чище, теплее, а главное — не нужно каждое утро топить печь. Компенсация расходов очень помогла, оформление заняло меньше времени, чем я ожидала».
Справка «РГ».
Одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие» — до конца 2026 года снизить общий объем выбросов опасных загрязняющих веществ не менее чем на 20 процентов.
А до конца 2030 года 29 городов снизят объемы выбросов не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года сократят их вдвое.