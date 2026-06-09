В июне меняют расписание красноярские электрички западного направления

С 9 по 30 июня, по вторникам и пятницам, движение пригородных поездов западного направления Красноярской железной дороги будет скорректировано из-за планового ремонта на участке Кемчуг — Зеледеево. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Маршрут электропоезда «Красноярск Северный — Кача — Красноярск» сократится до станции Снежница. Время отправления со станции Красноярск Северный составит 8:43, а прибытие в Снежницу — 9:41. Обратный рейс со станции Снежница отправляется в 11:32 и прибывает на станцию Красноярск в 12:27.
Поезда, следующие по маршруту Дивногорск — Зеледеево, будут доезжать только до станции Кача. Отправление со станции Дивногорск запланировано на 6:40.
Поезда Базаиха — Зеледеево также сокращены до станции Кача. Отправление со станции Базаиха состоится в 11:58 и 17:01.
Вечерние поезда Зеледеево — Красноярск Северный и Зеледеево — Красноярск, курсирующие во вторник (9, 16, 23, 30 июня) и пятницу (12, 19, 26 июня), будут отправляться со станции Кача.
Некоторые электрички, следующие по вторникам и пятницам, будут отправляться раньше обычного графика. Это касается поездов Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково и Чернореченская — Красноярск. Сдвиг времени отправления составит от 3 до 38 минут.
Вечерний поезд Красноярск — Чернореченская будет отправляться на час позже обычного — в 16:47 вместо 15:47.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят свои извинения за временные неудобства и рекомендуют уточнять расписание перед каждой поездкой.
Сделать это можно, позвонив на бесплатный номер Центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00, посетив сайт компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».