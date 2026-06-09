В июне меняют расписание красноярские электрички западного направления

Маршрут электропоезда «Красноярск Северный — Кача — Красноярск» сократится до станции Снежница. Время отправления со станции Красноярск Северный составит 8:43, а прибытие в Снежницу — 9:41. Обратный рейс со станции Снежница отправляется в 11:32 и прибывает на станцию Красноярск в 12:27.