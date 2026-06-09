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Краевой суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю СКР

Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении бывшего старшего следователя СУ СКР Пермскому краю Александра Чакина. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении бывшего старшего следователя СУ СКР Пермскому краю Александра Чакина. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Старший следователь следственного отдела по городу Чайковский Александр Чакин обвинялся в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по одному из уголовных дел. Своей вины он не признавал.

В апреле 2026 года Чайковский суд признал господина Чакина невиновным в связи с отсутствием в его деяниях составов преступлений и признал за ним право на реабилитацию.

Рассмотрев представление прокуратуры, краевой суд отменил приговор суда первой инстанции, направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Господину Чакину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Помимо господина Чакина обвинения в должностных преступлениях были предъявлены и руководителю отдела СКР по городу Чайковскому и еще одному следователю. Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Далеко идущее следствие».