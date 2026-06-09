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Суд США признал введенный Трампом визовый сбор незаконным

Суд США отменил введенный Трампом сбор в $100 тысяч на визы H-1B.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа потерпела поражение в миграционной политике: суд аннулировал сбор в 100 000 долларов для виз H-1B. Судья признал это требование незаконным, отметив попытку исполнительной власти узурпировать функции законодательной власти. Об этом пишет CBS News.

Сбор, введенный администрацией, был направлен на ограничение найма иностранных специалистов, но вызвал критику со стороны бизнеса, образовательных учреждений и властей 20 штатов. Иск указал на нарушение Конституции США, так как налоги может вводить только Конгресс, а не правительство.

Судьи признали, что исполнительная власть превысила полномочия, установив обязательный платёж без согласования с Конгрессом. Сбор, фактически налог, был отменён как незаконный. Процедура подачи заявок на рабочие визы возвращается к прежним финансовым условиям в соответствии с Законом об административных процедурах.

Ранее KP.RU сообщил, что это уже не первый раз, когда действия Трампа считаются незаконными. Отмечается, подобная ситуация была в 2025 году. Тогда суд США не дал администрации президента провести масштабную реформу в образовании и уволить тысячи сотрудников.

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