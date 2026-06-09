Суд США признал введенный Трампом визовый сбор незаконным

Ранее KP.RU сообщил, что это уже не первый раз, когда действия Трампа считаются незаконными. Отмечается, подобная ситуация была в 2025 году. Тогда суд США не дал администрации президента провести масштабную реформу в образовании и уволить тысячи сотрудников.