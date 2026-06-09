В Екатеринбург привезли первый из 50 трехсекционных трамваев

Низкопольные трамваи вмещают в себя не менее 150 человек. Они оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты. В них также есть радиоинформирование для слабовидящих пассажиров, а также предусмотрены места для инвалидов-колясочников.