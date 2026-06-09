Нижегородские власти обсуждают возможное сокращение штатов на 15%

Часть сокращений в министерствах может пройти за счёт незанятых ставок, но этого лимита, вероятно, не хватит — по слухам, под увольнения могут попасть сотрудники предпенсионного возраста, а молодёжь на госслужбе планируют сохранить. При этом в правительстве появляются и новые позиции: так, в конце мая объявили о создании министерства защиты объектов.