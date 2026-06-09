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Нижегородские власти обсуждают возможное сокращение штатов на 15%

Сейчас власти определяют приоритетные расходы и готовят программу оздоровления муниципальных финансов для обеспечения бюджетной стабильности.

В Нижегородской области на фоне бюджетных сложностей готовятся масштабные сокращения: штат госслужащих планируют уменьшить на 15%, а подведомственных учреждений — примерно на 10%, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Оптимизацию намерены завершить к октябрю. Решение принято на уровне губернатора и распространяется на органы исполнительной власти региона; муниципалитетам дана соответствующая рекомендация.

Некоторые территории уже приступили к подготовке — например, в Балахнинском округе ещё в марте выпустили постановление о сокращении чиновников и сотрудников муниципальных учреждений. В администрации Нижнего Новгорода подчёркивают, что оптимизационные процессы идут постоянно: в частности, они были связаны с объединением с Кстовским округом.

Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что сейчас власти определяют приоритетные расходы и готовят программу оздоровления муниципальных финансов для обеспечения бюджетной стабильности.

Часть сокращений в министерствах может пройти за счёт незанятых ставок, но этого лимита, вероятно, не хватит — по слухам, под увольнения могут попасть сотрудники предпенсионного возраста, а молодёжь на госслужбе планируют сохранить. При этом в правительстве появляются и новые позиции: так, в конце мая объявили о создании министерства защиты объектов.

Аналогичные планы затронут и аппарат Законодательного собрания региона (также около 15%). Однако из‑за выборов депутатов в сентябре 2026 года до голосования увольнения могут отложить: штатную численность, вероятно, сформируют уже под новый созыв, тем более что у ряда сотрудников договоры заключены на срок полномочий текущего депутатского состава.

Ранее стал известен глава министерства защиты объектов Нижегородской области.