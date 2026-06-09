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Делегация Красноярского края примет участие в празднике «Бакалдын» в Якутии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 20 июня в Республике Саха (Якутия) пройдет Международный национальный праздник «Бакалдын», посвященный культуре эвенкийского народа. Красноярский край на мероприятии представит делегация из 30 человек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 18 по 20 июня в Республике Саха (Якутия) пройдет Международный национальный праздник «Бакалдын», посвященный культуре эвенкийского народа. Красноярский край на мероприятии представит делегация из 30 человек.

В программе праздника — выступления эвенкийских исполнителей и творческих коллективов региона, а также участие мастеров декоративно-прикладного искусства. Свои работы они представят на выставках и конкурсах.

Гостей «Бакалдына» ждут соревнования по национальным видам спорта, конкурсы традиционных песен и эпоса, состязания мастеров оленьей упряжи, а также марафоны чтения и эвенкийских танцев.

Отдельным событием станет Второй Молодежный Суглан эвенков России. Участники обсудят вопросы сохранения родного языка, культуры и традиций.

В агентстве по развитию северных территорий отмечают, что «бакалдын» в переводе с эвенкийского означает «встреча» и символизирует единство народа и связь поколений.

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