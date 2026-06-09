Shot: Лия Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль

Сама актриса сейчас в основном проживает в Израиле, однако периодически прилетает в Москву, где проживает ее муж Владимир Персиянов. Авторы материала отмечают, что у супругов в Москве есть дом в элитном поселке почти за 100 миллионов рублей, а также небольшая квартира за 25 миллионов рублей. Соседи якобы встречают Персиянова в подъезде, но он, как передает Telegram-канал, не общается с ними.