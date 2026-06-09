Shot: Лия Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль

Актриса Лия Ахеджакова продолжила сохранять деньги в России после переезда в Израиль. Как пишет Shot, звезда «Служебного романа» пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает высокую пенсию.
По данным источника, каждый месяц артистке начисляют 95 тысяч рублей пенсии вместе с надбавками. Telegram-канал утверждает, что за последние два года Ахеджакова вложила на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже подняла более 200 тысяч рублей.
Сама актриса сейчас в основном проживает в Израиле, однако периодически прилетает в Москву, где проживает ее муж Владимир Персиянов. Авторы материала отмечают, что у супругов в Москве есть дом в элитном поселке почти за 100 миллионов рублей, а также небольшая квартира за 25 миллионов рублей. Соседи якобы встречают Персиянова в подъезде, но он, как передает Telegram-канал, не общается с ними.
Ранее советский и российский актер театра и кино Стас Садальский рассказал, что актрисы Нина Русланова и Лия Ахеджакова подрались на съемках фильма Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Он пояснил, что Ахеджаковой не понравилась актерская игра Руслановой, поскольку та, по мнению артистки, слишком много кричала на сцене.