MWM: Франко-германская программа создания истребителя-невидимки потерпела крах

Задержки в разработке и постоянные переносы сроков выпуска истребителя привели к тому, что программу пришлось свернуть. Свою роль сыграл и многолетний конфликт между Airbus и французской Dassault Aviation. Компании так и не смогли договориться о разделении труда и правах на патенты.