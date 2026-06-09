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MWM: Франко-германская программа создания истребителя-невидимки потерпела крах

Франция и Германия закрыли совместную программу создания истребителя-невидимки.

Источник: Комсомольская правда

Франко-германская программа создания истребителя нового поколения Future Combat Air System потерпела крах. Президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц сошлись во мнении, что найти точки соприкосновения для разрешения давних разногласий не удастся. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Издание напоминает, что программу запустили в июле 2017 года. В рамках программы планировалось к 2040 году создать преемника истребителей Eurofighter, которые стояли на вооружении Германии, и французских самолетов Rafale.

Уже тогда столь амбициозные планы ставились под сомнение. У обеих стран были серьезные недостатки в технологической базе, да и большинство крупных оборонных программ были неэффективны.

Задержки в разработке и постоянные переносы сроков выпуска истребителя привели к тому, что программу пришлось свернуть. Свою роль сыграл и многолетний конфликт между Airbus и французской Dassault Aviation. Компании так и не смогли договориться о разделении труда и правах на патенты.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин назвал российский истребитель Су-57 лучшим в мире, заявив, что ни одна другая боевая машина такого класса не может сравниться с ним ни по одной характеристике.

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