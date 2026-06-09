Глава бренда Volga рассказала о главных конкурентах на авторынке России

Одним из ключевых преимуществ Volga является её производство в Нижнем Новгороде. Этот город обладает богатыми автомобильными традициями, уникальной инженерной школой и высококвалифицированными кадрами. Для успешной работы недостаточно просто иметь завод — необходимы специалисты, способные развивать процессы и обеспечивать глубокую локализацию. В рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) компания взяла на себя серьёзные обязательства в этом направлении. Нижний Новгород является мощным автомобильным кластером с множеством локальных поставщиков, которые активно поддерживают проект Volga.