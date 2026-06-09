Глава бренда Volga рассказала о главных конкурентах на авторынке России

Глава бренда Volga, Татьяна Фадеева, поделилась с «Российской газетой» своими мыслями о конкурентах и преимуществах компании на российском рынке.
По словам Фадеевой, основные конкуренты Volga — это автомобильные марки, которые уже локализовали или планируют наладить производство в России. В условиях растущих регуляторных барьеров доля импорта будет снижаться, что соответствует государственной стратегии развития внутреннего производства. Поэтому Volga ориентируется на местных игроков.
Одним из ключевых преимуществ Volga является её производство в Нижнем Новгороде. Этот город обладает богатыми автомобильными традициями, уникальной инженерной школой и высококвалифицированными кадрами. Для успешной работы недостаточно просто иметь завод — необходимы специалисты, способные развивать процессы и обеспечивать глубокую локализацию. В рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) компания взяла на себя серьёзные обязательства в этом направлении. Нижний Новгород является мощным автомобильным кластером с множеством локальных поставщиков, которые активно поддерживают проект Volga.
Кроме того, Volga уделяет большое внимание качеству своей продукции. Компания разработала отличные платформенные решения, обеспечивающие безопасность, надежность и доступность автомобилей в D-сегменте. Volga стремится выполнять свою работу максимально ответственно, подчеркнула Татьяна Фадеева.
Как ране сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, старт продаж автомобилей Volga намечен на 19 июня. К этому дню компания подготовила около 30 дилерских центров во всех регионах страны, которые будут открыты для первых покупателей.