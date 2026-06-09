У красноярского продавца нашли семена «33 поросёнка» и «1000 чертей»

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили интернет-магазин «Сибирский садовод», принадлежащий красноярскому предпринимателю. На сайте выявили нарушения при продаже семян овощных культур.
В продаже предлагались сорта, не внесённые в Государственный реестр. Среди них — томаты «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тёти Молли», «Яблоки Исаака Ньютона», «33 поросёнка», «Краснокожий»; сладкий перец «Калифорния Вондер ред», «Столбовая дворянка», «Аристотель», «Жёлтый богатырь»; лук «Ялта», «Ялтинский красный»; морковь «Длинная тупая без сердцевины», «Голландская», «Зимняя сладкая», «Нантская 4 суперсочная», «Нантская 5 суперсочная», «Сластена сибирико».
Владельцу магазина объявили предостережение. Всего с начала года специалисты проверили 22 интернет-сайта красноярских предпринимателей, торгующих семенами.
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