У красноярского продавца нашли семена «33 поросёнка» и «1000 чертей»

В продаже предлагались сорта, не внесённые в Государственный реестр. Среди них — томаты «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тёти Молли», «Яблоки Исаака Ньютона», «33 поросёнка», «Краснокожий»; сладкий перец «Калифорния Вондер ред», «Столбовая дворянка», «Аристотель», «Жёлтый богатырь»; лук «Ялта», «Ялтинский красный»; морковь «Длинная тупая без сердцевины», «Голландская», «Зимняя сладкая», «Нантская 4 суперсочная», «Нантская 5 суперсочная», «Сластена сибирико».