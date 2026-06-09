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Инспекторы обнаружили свалку на сельскохозяйственных землях в Багаевском районе

В Ростовской области обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения в Багаевском районе выявило захламление. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения в Багаевском районе выявило захламление. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки на площади 55 кв. м инспекторы выявили захламление бытовыми отходами. На момент осмотра мусор не убирался. По данным ведомства, размещение отходов на землях сельхозназначения негативно влияет на сохранение, воспроизводство и повышение природного плодородия почв, а также приводит к ухудшению качества угодий и их деградации.

Собственнику участка будет выдано предписание об устранении нарушения. Ему предписано привести землю в состояние, пригодное для использования.