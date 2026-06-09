Инспекторы обнаружили свалку на сельскохозяйственных землях в Багаевском районе

В ходе проверки на площади 55 кв. м инспекторы выявили захламление бытовыми отходами. На момент осмотра мусор не убирался. По данным ведомства, размещение отходов на землях сельхозназначения негативно влияет на сохранение, воспроизводство и повышение природного плодородия почв, а также приводит к ухудшению качества угодий и их деградации.