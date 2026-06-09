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Большую свалку на землях сельхозназначения обнаружили в Нижегородской области

Неизвестные складировали на площади 1 га шины, остатки от снесенных домов и ТКО.

Источник: Живем в Нижнем

Россельхознадзор выявил несанкционированную свалку на землях сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области. На площади 1 га неизвестные «хранили» остатки от снесенных домов, шины, поликарбонат и твердые коммунальные отходы.

По информации ведомства, захламленный участок располагается в Дальнеконстантиновском районе. Местная администрация уже получила предписание о необходимости устранения нарушений. Привести землю в соответствие с требованиями закона властям следует до середины сентября.

«Нарушителю предложено принять меры по очистке земельного участка на всей его площади от несанкционированного складирования отходов производства», — уточнили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовии.

Ранее мы рассказывали о том, что наш регион оказался в числе лидеров страны по заболеваемости мышиной лихорадкой.