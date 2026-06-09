Большую свалку на землях сельхозназначения обнаружили в Нижегородской области

Россельхознадзор выявил несанкционированную свалку на землях сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области. На площади 1 га неизвестные «хранили» остатки от снесенных домов, шины, поликарбонат и твердые коммунальные отходы.
По информации ведомства, захламленный участок располагается в Дальнеконстантиновском районе. Местная администрация уже получила предписание о необходимости устранения нарушений. Привести землю в соответствие с требованиями закона властям следует до середины сентября.
«Нарушителю предложено принять меры по очистке земельного участка на всей его площади от несанкционированного складирования отходов производства», — уточнили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовии.
Ранее мы рассказывали о том, что наш регион оказался в числе лидеров страны по заболеваемости мышиной лихорадкой.