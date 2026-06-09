Франция и ФРГ свернули проект истребителя шестого поколения

Речь идет о разработке боевой авиационной системы следующего поколения Future Combat Air System (FCAS). Ее общая стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что новый самолет заменит французские Rafale и немецко-испанские Eurofighter примерно к 2040 году. Инициатива стартовала еще в 2017 году при бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.
Споры касались самого типа машины. Франция настаивала на создании единой европейской модели. Германия возражала: ее не устраивало, что самолеты должны нести ядерное оружие и иметь возможность садиться на авианосцы.
Камнем преткновения стал и вопрос лидерства. Dassault требовала статуса ведущего партнера, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Airbus, напротив, настаивала на равноправном сотрудничестве с масштабной передачей технологий.
По данным The Telegraph, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц сошлись во мнении: компании не смогут прийти к консенсусу. В итоге проект закрыли. Это решение стало серьезным ударом по планам Европы по созданию единой системы обороны.