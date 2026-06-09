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Франция и ФРГ свернули проект истребителя шестого поколения

Франция и Германия закрыли вопрос о совместной разработке истребителя шестого поколения. Об отказе от реализации амбициозного проекта сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Речь идет о разработке боевой авиационной системы следующего поколения Future Combat Air System (FCAS). Ее общая стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что новый самолет заменит французские Rafale и немецко-испанские Eurofighter примерно к 2040 году. Инициатива стартовала еще в 2017 году при бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.

Как выяснило издание, разработку свернули из-за принципиальных разногласий между ключевыми участниками — французской Dassault Aviation и европейским концерном Airbus. Стороны не смогли договориться о целях проекта.

Споры касались самого типа машины. Франция настаивала на создании единой европейской модели. Германия возражала: ее не устраивало, что самолеты должны нести ядерное оружие и иметь возможность садиться на авианосцы.

Камнем преткновения стал и вопрос лидерства. Dassault требовала статуса ведущего партнера, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Airbus, напротив, настаивала на равноправном сотрудничестве с масштабной передачей технологий.

По данным The Telegraph, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц сошлись во мнении: компании не смогут прийти к консенсусу. В итоге проект закрыли. Это решение стало серьезным ударом по планам Европы по созданию единой системы обороны.