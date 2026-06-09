Франция и ФРГ свернули проект истребителя шестого поколения

Речь идет о разработке боевой авиационной системы следующего поколения Future Combat Air System (FCAS). Ее общая стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что новый самолет заменит французские Rafale и немецко-испанские Eurofighter примерно к 2040 году. Инициатива стартовала еще в 2017 году при бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.