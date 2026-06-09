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В Ростовской области на обновление парков и скверов выделили 1,1 млрд рублей

В Ростовской области в 2026 году намерены благоустроить 45 общественных территорий.

Источник: Комсомольская правда

На благоустройство парков и скверов в Ростовской области направят свыше 1,1 миллиарда рублей. По информации регионального правительства, в 2026 году преобразятся 45 общественных территорий в 39 муниципалитетах.

По большинству объектов контракты уже подписаны, подрядчики вышли на площадки. Например, на благоустройство общественного пространства в станице Боковской (улица Ленина, 55Б) выделено почти 13 млн рублей. Проект предусматривает обновление плиточного покрытия, ремонт фонтана, установку освещения и системы автополива. Сейчас техническая готовность объекта составляет 60%.

Жители региона могут самостоятельно влиять на выбор территорий для преображения. Голосование проходит до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-бот в MAX или с помощью волонтеров.

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