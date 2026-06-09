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Погода в Нижнем Новгороде на 9 июня: тепло до +25° и кратковременный дождь днём

Осадки прогнозируются с 15:00 до 18:00.

Источник: Время

Во вторник, 9 июня, в Нижнем Новгороде установится тёплая и преимущественно ясная погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», утром столбики термометров покажут около +23°. Ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление — 744 мм рт. ст.

Днём воздух прогреется до +25°. Однако после обеда, с 15:00 до 18:00, местами возможен слабый кратковременный дождь.

Ночью температура опустится до +16°, ветер сменится на западный и стихнет до 1 м/с.

Синоптики обращают внимание на высокий ультрафиолетовый индекс — 6. Жителям и гостям города рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Кроме того, магнитное поле оценивается в 4 балла (слабая магнитная буря), что метеочувствительные люди могут ощутить незначительным ухудшением самочувствия.

Ранее нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре.

По информации руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, жара в Москве продлится до середины июня. Об этом сообщает RT.