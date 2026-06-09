Погода в Нижнем Новгороде на 9 июня: тепло до +25° и кратковременный дождь днём

Синоптики обращают внимание на высокий ультрафиолетовый индекс — 6. Жителям и гостям города рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Кроме того, магнитное поле оценивается в 4 балла (слабая магнитная буря), что метеочувствительные люди могут ощутить незначительным ухудшением самочувствия.