Погода в Нижнем Новгороде на 9 июня: тепло до +25° и кратковременный дождь днём

Во вторник, 9 июня, в Нижнем Новгороде установится тёплая и преимущественно ясная погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», утром столбики термометров покажут около +23°. Ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление — 744 мм рт. ст.
Днём воздух прогреется до +25°. Однако после обеда, с 15:00 до 18:00, местами возможен слабый кратковременный дождь.
Ночью температура опустится до +16°, ветер сменится на западный и стихнет до 1 м/с.
Синоптики обращают внимание на высокий ультрафиолетовый индекс — 6. Жителям и гостям города рекомендуется использовать солнцезащитные средства. Кроме того, магнитное поле оценивается в 4 балла (слабая магнитная буря), что метеочувствительные люди могут ощутить незначительным ухудшением самочувствия.
Ранее нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре.
По информации руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, жара в Москве продлится до середины июня. Об этом сообщает RT.