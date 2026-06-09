Болгария может выдвинуть Украине новые требования для вступления в ЕС

«Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском языке, а они хотят развивать болгарский язык», — пишет издание со слов дипломата ЕС.