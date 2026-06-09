Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый уровень опасности в Москве, объявленный из-за жары, продлили

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве было решено продлить до 18.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве было решено продлить до 18.00 11 июня, заявили в Гидрометцентре России.

7 июня оранжевый уровень объявлялся до 10 июня, но синоптики пришли к выводу, что очень жаркая погода продлится дольше, сообщает ТАСС.

Метеорологи заявили, что воздух в столице днем может прогреться до 30−32 выше нуля.

Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений, он предполагает погоду, способную стать причиной ущерба или привести к стихийным бедствиям.

Читайте материал «В крупном российском городе объявили “желтый” уровень погодной опасности».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.