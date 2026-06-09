Оранжевый уровень опасности в Москве, объявленный из-за жары, продлили

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве было решено продлить до 18.00 11 июня, заявили в Гидрометцентре России.
7 июня оранжевый уровень объявлялся до 10 июня, но синоптики пришли к выводу, что очень жаркая погода продлится дольше, сообщает ТАСС.
Метеорологи заявили, что воздух в столице днем может прогреться до 30−32 выше нуля.
Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений, он предполагает погоду, способную стать причиной ущерба или привести к стихийным бедствиям.
Читайте материал «В крупном российском городе объявили “желтый” уровень погодной опасности».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.