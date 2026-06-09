Россияне все чаще возвращаются на старые места работы: названы причины такого решения

Из тех, кто приглашал бывших работников, лишь 14% добились возвращения всех сотрудников, в 67% случаев вернулись несколько человек, а 19% работодателей не смогли вернуть никого. Чаще всего компании стремились пригласить обратно сотрудников со средним профессиональным образованием.