Архитектор назвал позицию властей по Центральной площади образцом когнитивного диссонанса

Строительство национального центра «Россия» на Центральной площади Калининграда закроет перспективу к развитию центра города, а ответ первого заместителя губернатора Валерия Шерина на критику экспертов страдает отсутствием логики. Такое мнение «Новому Калининграду» высказал архитектор Олег Копылов.
«Это письмо — образец когнитивного диссонанса в чистом виде, — заявил Копылов. — В первой части человек говорит одно, за здравие, а во второй половине — за упокой. Вроде бы человек отвечает, но потом сам себе противоречит четыре раза подряд. И они считают это ответом. Там пишется, что они это делают в связи с тем-то и тем-то, что они просчитали транспортные связи, что это во благо жителей, а потом он вдруг говорит: “Мы здесь решили построить это сооружение, и будет так”. А то, что 26 млрд потратят и через 10 лет надо будет это всё сносить — это нормально? Получается, они на 10−20 лет эту территорию законсервируют, а потом, чтобы там на ней что-то строить, придётся всё, что они сделали, сносить. Это нормально? Они просто берут и закрывают перспективу к развитию центральной части города. Жители Калининграда и области не получат здесь ни красивых туристических пространств, ни хороших объектов, в которые можно было бы ходить и развиваться».
Копылов напомнил, что в ходе дискуссий экспертного сообщества в рамках конкурса «Сердце города» архитекторы предлагали массу рецептов, которые региональные власти отвергли еще при предыдущем губернаторе. Новый же проект, который представила на Совете по культуре мастерская «Другая архитектура», как уверяет Копылов, не принесет жителям удовлетворения.
«В том задании по замку 2017 года, которое мы пытались делать, все это было. В моём проекте было пять-шесть улиц сделано. Если бы туда турист пришёл, он бы целый день мог там находиться. Ему было бы интересно там. И горожанам тоже, кстати. Они, получили бы, наконец, свой центр, где бы они могли культурно отдохнуть, как в хорошем европейском городе. Нет, давайте вот все снесём, и будет вам парк», — заключил Копылов.
Напомним, что ранее стало известно, что региональные власти не рассматривают альтернативные площадки для размещения национального центра «Россия». Как сообщалось ранее, разместить объект планируется на месте снесенного Дома Советов, несмотря на критику экспертного сообщества. Письмо с разъяснениями по этому поводу первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин направил председателю правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Игорю Ли. Шерин поблагодарил Ли за детальный анализ архитектурной концепции ООО «Другая архитектура», но тут же дал понять, что решение властей окончательное и обсуждению не подлежит.
В конце апреля на Совете по культуре при губернаторе архитектор Владимир Панифедов представил свое видение Центральной площади Калининграда. Несмотря на то, что Совет концепцию в целом одобрил, архитектурное сообщество выступило с резкой критикой проекта. Одним из первых свое негативное отношение выразил председатель Калининградского отделения Союза архитекторов России (далее КОСАР) Игорь Ли. В середине мая «Новый Калининград» опубликовал его развернутую позицию по этому вопросу, попутно указав и на другие проблемы в градостроительной политике региона.