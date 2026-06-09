Архитектор назвал позицию властей по Центральной площади образцом когнитивного диссонанса

«Это письмо — образец когнитивного диссонанса в чистом виде, — заявил Копылов. — В первой части человек говорит одно, за здравие, а во второй половине — за упокой. Вроде бы человек отвечает, но потом сам себе противоречит четыре раза подряд. И они считают это ответом. Там пишется, что они это делают в связи с тем-то и тем-то, что они просчитали транспортные связи, что это во благо жителей, а потом он вдруг говорит: “Мы здесь решили построить это сооружение, и будет так”. А то, что 26 млрд потратят и через 10 лет надо будет это всё сносить — это нормально? Получается, они на 10−20 лет эту территорию законсервируют, а потом, чтобы там на ней что-то строить, придётся всё, что они сделали, сносить. Это нормально? Они просто берут и закрывают перспективу к развитию центральной части города. Жители Калининграда и области не получат здесь ни красивых туристических пространств, ни хороших объектов, в которые можно было бы ходить и развиваться».