Стала известна программа Бажовского фестиваля — 2026

19 июня на сцене выступят творческие коллективы Пластовского муниципального округа. Для гостей также будет организована творческая акция мастеров росписи по дереву, ярмарочные улицы с уникальными изделиями ручной работы. Поздно вечером участники фестиваля смогут посетить иммерсивный ночной спектакль-мистериум в наушниках «Бажов. Путь каменных сказов» от театра игр и путешествий.