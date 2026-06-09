Стала известна программа Бажовского фестиваля — 2026

В Челябинской области с 19 по 21 июня пройдет XXXII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (6+) близ села Демарино Пластовского муниципального округа.
Гостей праздника ждут концерты, ярмарки ремесленников, народные игры, мастер-классы, дегустации и даже ночной спектакль по мотивам уральских сказов. Главная тема фестиваля в этом году — единство народов России, сообщает пресс-служба Минкульта.
19 июня на сцене выступят творческие коллективы Пластовского муниципального округа. Для гостей также будет организована творческая акция мастеров росписи по дереву, ярмарочные улицы с уникальными изделиями ручной работы. Поздно вечером участники фестиваля смогут посетить иммерсивный ночной спектакль-мистериум в наушниках «Бажов. Путь каменных сказов» от театра игр и путешествий.
20 июня пройдет торжественная церемония открытия Бажовского фестиваля, выступят оркестр «Малахит», фолк-группы «Ягода» и «Матреха», танцевальные коллективы «Ералаш» и «Солнечная радуга». Также в течение всего дня будут работать интерактивные площадки: ярмарки, подворья, мастер-классы и массовые дегустации.
21 июня фестиваль завершится традиционным Бажовским хороводом.