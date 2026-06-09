В Хабаровске вынесли приговор местным жителям, похитившим предпринимателя

«В апреле В. (подсудимый — ред.) и его сын по телефону пригласили к себе домой Б. (потерпевшего — ред.), после прибытия последнего предъявили ему требование о возврате денежных средств в виде основного долга и недополученной прибыли, а чтобы подавить волю к сопротивлению потерпевшего стали наносить ему удары руками, ногами и металлической ложкой для обуви по различным частям тела», — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.