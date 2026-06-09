В Москве рассказали, как готовить специалистов завтрашнего дня

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сегодня рынок труда меняется быстрее, чем длится обучение, поэтому университеты должны адаптироваться и становиться местом, где создаются инновации и выпускаются востребованные специалисты, считают участники круглого стола, прошедшего в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Как отметил руководитель офиса трансформации ДГТУ Павел Герасин, отрасль агротехнологий сегодня испытывает перемены: рынку труда больше не нужны узкоквалифицированные специалисты. И реагировать на эти изменения, по мнению эксперта, в первую очередь должны именно вузы.
«Университеты сегодня действуют как самостоятельные субъекты. Они меняются, чтобы понимать, кого они на самом деле готовят, для кого, какие компетенции должны быть у специалистов и какие задачи они будут решать на своих рабочих местах», — объяснил Герасин.
Конкретным шагом ДГТУ в сторону трансформации высшего образования стало создание Института опережающих технологий «Школа Икс» — места, где объединяются образование, проекты и бизнес.
«Технологии и вакансии меняются стремительно. Зачастую получается ситуация, когда мы четыре года готовим специалиста к какому-то рабочему месту, а оно за это время уже может “выйти на пенсию”. Поэтому в 2018 году мы большой командой экспертов ДГТУ задумались о создании нового образовательного пространства — смелого пространства вызова, экспериментов над образовательной моделью», — рассказал директор Института опережающих технологий «Школа Икс» Алексей Лысенко.
По словам эксперта, в основе модели обучения — деятельностно-центричный подход. Студенты решают реальные задачи от бизнеса и создают собственные проекты.
«Сегодня университет готовит не просто кадры для рабочих мест, а тех, кто понимает, какие рабочие места понадобятся завтра, и кто способен сдвигать индустрию в нужном направлении. Мы не можем позволить себе быть безучастными в этом процессе», — подчеркнул Лысенко.
Одним из главных вызовов современного образования Алексей Лысенко назвал искусственный интеллект, который «взламывает» классические методы обучения. Подход «Школы Икс», по словам эксперта, противостоит этому за счет своей специфики.
«Когда ты действуешь в проекте, нейросеть тебе не поможет, но она может ускорять процессы: быстрее найти информацию, проанализировать. Это требует и от нас переориентации — больше сопровождать и консультировать студентов, а не просто стоять у трибуны и читать лекцию», — объяснил Лысенко.
Важной частью современного образования в ДГТУ считают практико-ориентированность. Как отметил исполняющий обязанности проректора по учебной работе ДГТУ Степан Буряков, в вузе выстроена прямая связь с работодателями, а также создана специальная площадка — «Фестиваль проектов», где студенты и представители бизнеса встречаются, обсуждают задачи и совместно ищут решения.
«В процедуре приема участвуют наши индустриальные партнеры. Это очень удобно: в момент подачи документов абитуриент может не просто поступить, но и выбрать себе будущего работодателя — определиться с зарплатой, условиями работы и тем, чем он будет заниматься», — рассказал Буряков.
При этом эксперты сошлись во мнении, что выбор будущей профессии стоит начинать как можно раньше — уже с 6−7 класса, так как конкуренция на инженерные направления растет.
«В ДГТУ выстроена система непрерывного образования: от детского сада до школы, колледжа, бакалавриата, специалитета и магистратуры. Недавно открылись ветеринарная интернатура и ординатура. У нас представлены многие уровни образования. Но чтобы правильно воспользоваться этими возможностями, подобрать уникальную программу и учиться по новым технологиям, к этому процессу нужно готовиться», — объяснил Герасин.