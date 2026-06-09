В Москве рассказали, как готовить специалистов завтрашнего дня

«Технологии и вакансии меняются стремительно. Зачастую получается ситуация, когда мы четыре года готовим специалиста к какому-то рабочему месту, а оно за это время уже может “выйти на пенсию”. Поэтому в 2018 году мы большой командой экспертов ДГТУ задумались о создании нового образовательного пространства — смелого пространства вызова, экспериментов над образовательной моделью», — рассказал директор Института опережающих технологий «Школа Икс» Алексей Лысенко.