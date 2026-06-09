Ярмарка в поддержку бойцов СВО пройдёт в Ульчском районе в День России

В селе Богородское Ульчского района 12 июня в День России в рамках большого гастрономического фестиваля «Сородэ!» развернется благотворительная выставка-ярмарка. Все собранные средства направят в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Свои рукотворные изделия — статуэтки, картины, брелоки, обереги и другие сувениры — представят мастера декоративно-прикладного творчества. Участниками станут не только умельцы из Богородского, но и жители других поселений района.
Поскольку ярмарка проходит в рамках гастрономического праздника, гостей ждет ещё и кулинарное изобилие. Местные предприниматели и самозанятые в сфере общепита представят выпечку, кулинарные изделия и готовые блюда.
Для тех, кто захочет внести свой вклад в общее дело деньгами, организаторы разместят на флайерах QR-коды со специальным счетом открытым Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Ульчского района.
— Мы уже проводили подобную ярмарку в прошлом году, накануне Дня народного единства, и она прошла с большим успехом. Люди покупали сувениры, угощения, а главное — чувствовали свое единство с теми, кто сейчас вдали от дома. Теперь мы решили приурочить ее ко Дню России, чтобы каждый мог сделать свой маленький вклад в большую победу. Каждая покупка — это шаг помощи тем, кто находится на передовой, защищая Родину, — подчеркнула директор МБУ «Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального района» Татьяна Мозжарина.
Ярмарка начнет свою работу в 11 часов 30 минут в парке при районном доме культуры села Богородское.