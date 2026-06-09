Ярмарка в поддержку бойцов СВО пройдёт в Ульчском районе в День России

— Мы уже проводили подобную ярмарку в прошлом году, накануне Дня народного единства, и она прошла с большим успехом. Люди покупали сувениры, угощения, а главное — чувствовали свое единство с теми, кто сейчас вдали от дома. Теперь мы решили приурочить ее ко Дню России, чтобы каждый мог сделать свой маленький вклад в большую победу. Каждая покупка — это шаг помощи тем, кто находится на передовой, защищая Родину, — подчеркнула директор МБУ «Межпоселенческая библиотека Ульчского муниципального района» Татьяна Мозжарина.