Бочаров обсудил с митрополитом Феодором и владыкой Германом новые проекты

Андрей Бочаров и владыка Феодор подробно рассказали почетному гостю о том, как продвигаются инициативы, направленные на сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание жителей. Эти проекты объединяют усилия светской власти и церкви, чтобы сделать жизнь в регионе лучше и осмысленнее.