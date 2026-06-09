В Хабаровске покупатель отсудил 159 000 ₽ за бракованный двигатель

Гражданин В. купил у ИП М. двигатель «Mitsubishi Canter FD501B 4M40» за 159 000 рублей. Продавец заверил, что агрегат исправен, пробег по Японии — 109 000 км, в России не эксплуатировался. По условиям магазина покупатель мог проверить двигатель в течение 10 дней.