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Поиски пропавшего мужчины в Хабаровском крае продолжаются

Продолжаются поиски 45-летнего мужчины, пропавшего в районе имени Полины Осипенко.

В Хабаровском крае продолжаются поиски 45-летнего мужчины, пропавшего в районе имени Полины Осипенко, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

За последние сутки спасатели обследовали около 3 километров акватории и береговой линии реки Упагда, а также 2 километра лесного массива. В ходе работ на реке были разобраны два залома из поваленных деревьев, однако результатов это не дало.

По данным полиции, мужчина пропал 1 июня примерно в 90 километрах от села имени Полины Осипенко. Он ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен и не вернулся.

Первоначальные поиски, которые проводили местные жители, не принесли результата. После этого к операции подключились спасатели МЧС России. Ранее в ходе воздушной разведки на вертолёте Ми-8 было обследовано около 250 квадратных километров местности.

Поиски продолжаются.

Спасатели напоминают, что при выходе в природную среду необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, сообщать о своих планах близким и иметь при себе средства связи и навигации.

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