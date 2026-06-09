Поиски пропавшего мужчины в Хабаровском крае продолжаются

В Хабаровском крае продолжаются поиски 45-летнего мужчины, пропавшего в районе имени Полины Осипенко, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.
За последние сутки спасатели обследовали около 3 километров акватории и береговой линии реки Упагда, а также 2 километра лесного массива. В ходе работ на реке были разобраны два залома из поваленных деревьев, однако результатов это не дало.
По данным полиции, мужчина пропал 1 июня примерно в 90 километрах от села имени Полины Осипенко. Он ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен и не вернулся.
Первоначальные поиски, которые проводили местные жители, не принесли результата. После этого к операции подключились спасатели МЧС России. Ранее в ходе воздушной разведки на вертолёте Ми-8 было обследовано около 250 квадратных километров местности.
Поиски продолжаются.
Спасатели напоминают, что при выходе в природную среду необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, сообщать о своих планах близким и иметь при себе средства связи и навигации.