В Красноярском крае нашли боевой снаряд и уничтожили его

Вероятно, снаряд является отголоском ЧП, произошедшего летом 2019 года на складе боеприпасов войсковой части рядом с Каменкой. Напомним, в ходе неправильной выгрузки один из снарядов детонировал, что привело к возгоранию и последующим взрывам других боеприпасов. Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение месяца. В результате произошедшего погиб 1 человек, 34 получили вред здоровью. Совокупный ущерб составил более 8 миллиардов рублей. Фигурантов уголовного дела осудили в 2024 году.