В Красноярском крае нашли боевой снаряд и уничтожили его

Под Ачинском в деревне Каменка во время земляных работ обнаружили боевой снаряд. На место происшествия незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии.
В ходе осмотра специалисты установили, что обнаруженный предмет представляет собой 122-мм артиллерийский снаряд.
С соблюдением требований безопасности взрывотехники транспортировали его для уничтожения и обезвредили его.
Вероятно, снаряд является отголоском ЧП, произошедшего летом 2019 года на складе боеприпасов войсковой части рядом с Каменкой. Напомним, в ходе неправильной выгрузки один из снарядов детонировал, что привело к возгоранию и последующим взрывам других боеприпасов. Пожар, сопровождавшийся множественными подрывами и разлетом боеприпасов, продолжался в течение месяца. В результате произошедшего погиб 1 человек, 34 получили вред здоровью. Совокупный ущерб составил более 8 миллиардов рублей. Фигурантов уголовного дела осудили в 2024 году.
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