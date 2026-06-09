ИТ-холдинг Т1, ВТБ и РЖД поместили ИИ в квантовый криптоанклав

«Главный барьер для межотраслевого обмена информацией — длительный цикл согласований, который обесценивал обогащающие данные и порождал избыточные операционные издержки, — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ. — Мы смогли решить эту задачу: в рамках пилота модель была обучена на объединенных данных, при этом банк не раскрывал своей клиентской базы и не получал чужих данных. В будущем это позволит кратно сократить цикл от идеи до работающей ИИ-модели».