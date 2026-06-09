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ИТ-холдинг Т1, ВТБ и РЖД поместили ИИ в квантовый криптоанклав

В пилотном проекте ключи шифрования автоматически генерируются в режиме реального времени с использованием квантовых эффектов.

ИТ-холдинг Т1, Банк ВТБ и ОАО «РЖД» впервые применили квантовое распределение ключей шифрования данных для защиты ML-инфраструктуры. На ПМЭФ-2026 были представлены результаты пилотного проекта.

Проект «Квантовый криптоанклав»* стартовал по итогам заключенного на ПМЭФ-2025 соглашения по развитию квантовых технологий и к сегодняшнему дню подтвердил возможность безопасного обучения ML- моделей на объединенных данных нескольких организаций.

В пилотном проекте ключи шифрования автоматически генерируются в режиме реального времени с использованием квантовых эффектов, что исключает хищения или дешифрацию, и передаются по специализированной оптоволоконной линии, предоставленной РЖД. Это дает возможность транслировать данные самых высоких категорий защищенности в изолированную среду, в которой происходит обучение ML-моделей.

Решение ПАК «Эвирис», разработанное ИТ-холдингом Т1, — программно-аппаратный комплекс для защищенных совместных вычислений на  основе объединённых данных, позволяет обогащать эти данные информацией от других игроков рынка. Система проводит объединение датасетов, обучение модели и валидацию результатов, при этом ни один из участников не получает доступа к исходным данным партнера.

Работоспособность решения была подтверждена на подготовке скоринговых и аналитических ML-моделей для банка ВТБ.

«На ПМЭФ-2025 мы обозначили важное направление совместной работы, и первым ее результатом стал большой пилотный проект», — отметил Валерий Танаев, заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД».

«Главный барьер для межотраслевого обмена информацией — длительный цикл согласований, который обесценивал обогащающие данные и порождал избыточные операционные издержки, — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ. — Мы смогли решить эту задачу: в рамках пилота модель была обучена на объединенных данных, при этом банк не раскрывал своей клиентской базы и не получал чужих данных. В будущем это позволит кратно сократить цикл от идеи до работающей ИИ-модели».

«Мировой рынок квантовых вычислений растет на 20−30% в год. В этой гонке критично не отстать с защитой: большинство мировых экспертов считают появление квантового компьютера, способного сломать современное шифрование, вопросом ближайших 15 лет. Именно поэтому мы строим решение на суверенном технологическом стеке — инфраструктура, сертифицированная ФСТЭК, должна быть готова к этому заранее», — подчеркнул Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

*Квантовый криптоанклав — высокозащищенная платформа нового поколения для конфиденциальной обработки данных и создания моделей машинного обучения в режиме полной анонимности.