Жители Прикамья обратились на прием к врачу с помощью «Макс» около 500 тысяч раз

Для авторизованных пользователей в «Макс» чат-бот сам определит поликлинику, к которой они прикреплены. Он предоставит возможность записаться к нужным врачам. Чат-бот полностью интегрирован с расписанием краевой Единой информационной системы здравоохранения. Запись доступна по ссылке или QR-коду.