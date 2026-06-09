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Жители Прикамья обратились на прием к врачу с помощью «Макс» около 500 тысяч раз

Возможность записи через национальный мессенджер появилась в конце прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Прикамья активно используют национальный мессенджер «Макс» для дистанционной записи на прием к врачу. С декабря прошлого года этим воспользовались свыше 490 тыс. раз.

Для авторизованных пользователей в «Макс» чат-бот сам определит поликлинику, к которой они прикреплены. Он предоставит возможность записаться к нужным врачам. Чат-бот полностью интегрирован с расписанием краевой Единой информационной системы здравоохранения. Запись доступна по ссылке или QR-коду.

С февраля этого года на территории региона на платформе «Макс» впервые внедрили телемедицинские консультации в формате «врач-пациент». Им уже воспользовались более 21 тыс. пациентов. Жители Прикамья дистанционно закрыли почти 8 тыс. электронных листов нетрудоспособности.

Ранее краевые власти сообщили о полном охвате мессенджером «Макс» домовых чатов. На территории Прикамья жильцы домов создали более 10 тыс. чатов.