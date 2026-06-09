Ученик из Хабаровского края вошёл в топ‑50 юных прозаиков России

Восьмиклассник из небольшого сельского поселения Хабаровского края вошел в число 50 лучших юных прозаиков страны. Максим Храневский, ученик школы села Новый Мир Комсомольского муниципального района, стал финалистом VIII сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«Успех Максима — результат упорного труда, профессионального наставничества и веры в свои силы. Его наставник — учитель Елена Ивановна Пельменева — сыграла важную роль в подготовке к конкурсу», — говорится в сообщении.
Конкурс «Класс!» проводится при поддержке Министерства цифрового развития, Президентского фонда культурных инициатив и Российского книжного союза, является одной из самых престижных площадок для юных авторов, пишущих художественную прозу.
Путь Максима к финалу включал несколько этапов строгого отбора: это муниципальный этап, где из 345 школьных сочинений были отобраны 191 работа. Далее региональный этап: до этого уровня дошли 38 участников. По итогам работы краевого жюри Максим вошёл в тройку победителей Хабаровского края вместе с Кристиной Вострецовой и Ангелиной Ореховой и попал в «длинный список» из 100 лучших работ со всей страны. Всероссийский этап: по решению жюри, в состав которого вошли известные писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Вадим Панов и Нина Дашевская, Максим был включён в список 50 финалистов.
В сентябре Максим отправится в Москву, где примет участие в насыщенной программе для финалистов: творческие мастер‑классы от ведущих российских писателей, лекции, торжественная церемония награждения в рамках Московской международной книжной ярмарки, на которой будут объявлены имена шести победителей VIII сезона конкурса.
Попадание в финал такого престижного состязания — значимое достижение для юного автора. Это не только признание таланта, но и возможность получить профессиональную оценку от признанных мастеров слова, а также сделать первый шаг к большой литературной карьере.
Всероссийский литературный конкурс «Класс!» проводится с 2019 года и зарекомендовал себя как надежная стартовая площадка для молодых авторов. Его выпускники уже публикуют свои книги в крупнейших издательствах страны.