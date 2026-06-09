Ученик из Хабаровского края вошёл в топ‑50 юных прозаиков России

Путь Максима к финалу включал несколько этапов строгого отбора: это муниципальный этап, где из 345 школьных сочинений были отобраны 191 работа. Далее региональный этап: до этого уровня дошли 38 участников. По итогам работы краевого жюри Максим вошёл в тройку победителей Хабаровского края вместе с Кристиной Вострецовой и Ангелиной Ореховой и попал в «длинный список» из 100 лучших работ со всей страны. Всероссийский этап: по решению жюри, в состав которого вошли известные писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Вадим Панов и Нина Дашевская, Максим был включён в список 50 финалистов.