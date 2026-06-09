«Беларусь 1» сказал, подтвердилась ли жалоба к Лукашенко о тяжелом разводе с судами, обвинениями и интимными подробностями

Еще одна точка раздора — дом в элитном поселке под Минском, который, как говорит Татьяна, ей подарила свекровь, а бывший муж хочет признать сделку недействительной. Пока два года идет суд, экс-муж живет в этом же доме. Кроме того, в нем проводился обыск сотрудниками ДФР из-за того, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. В сюжете заметили, что уголовное дело по данному факту действительно возбуждено, однако в интересах следствия подробности не разглашаются.