«Беларусь 1» сказал, подтвердилась ли жалоба к Лукашенко о тяжелом разводе с судами, обвинениями и интимными подробностями

В эфире «Беларусь 1» рассказали, подтвердилась ли жалоба к президенту Беларуси Александру Лукашенко о тяжелом разводе.
«Комсомолка» ранее писала о том, что белорусское ТВ открыло программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных белорусскому президенту.
В этот раз в программе «В понедельник дойдет до Лукашенко», которая вышла в эфир 8 июня, журналисты изучали детали семейной драмы.
Изначально в популярной соцсети TikTok появился короткий ролик, в котором женщина рассказала, что после 15 лет совместной жизни ее с тремя детьми оставил бывший муж. Спустя три месяца после развода он вступил в новый брак, а затем с новой супругой «развел кампанию» по изъятию у женщины, ее детей и родителей недвижимого имущества.
-Забрал у меня с тремя детьми автомобиль, вынес из дома 100 000 долларов за проданную квартиру моих родителей, а также вот уже 2 года уклоняется от уплаты алиментов в полном объеме, — пожаловалась белоруска Татьяна Чеченец.
Еще она заявила, что суд Минского района два года «стоит на стороне» и защищает интересы бизнесмена с огромными доходами, используя механизм аннулирования сделок и договоров дарения в ее пользу. Со своей жалобой женщина не только записывала видео, но направляла обращения в Администрацию президента, МВД, Генпрокуратуру и даже Минздрав. Вторая сторона тоже обратилась к президенту и попросила защитить «от открытой травли в интернете».
В соцсетях Татьяна ведет блог, где подробно рассказывает о разводе и о том, как строился бизнес бывшего супруга, с которым они были в браке с 2008 по 2024 год. У экс-супругов было несколько судов по алиментам, которые женщина выиграла, мужчину ограничили в выезде из страны, долг по алиментам составляет 180 тысяч белорусских рублей.
Еще одна точка раздора — дом в элитном поселке под Минском, который, как говорит Татьяна, ей подарила свекровь, а бывший муж хочет признать сделку недействительной. Пока два года идет суд, экс-муж живет в этом же доме. Кроме того, в нем проводился обыск сотрудниками ДФР из-за того, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. В сюжете заметили, что уголовное дело по данному факту действительно возбуждено, однако в интересах следствия подробности не разглашаются.
— Данное обращение касается финансовых и имущественных споров женщины с бывшим супругом. Обращение было направлено в Генпрокуратуру для того, чтобы там разобрались и посмотрели, имеется ли необходимость вмешательства органов прокуратуры либо правоохранительных органов в те процессы и те вопросы, которые поднимает Татьяна Игоревна, — прокомментировал первый замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Геннадий Акстилович.
При этом отмечается, что в основной части претензии оказались безосновательными. Как было установлено, обращение направлено не столько на защиту прав и интересов, в том числе детей, а в первую очередь на решение личных проблемных вопросов белоруски с ее бывшим супругом.
На суде выяснилось, что спорный дом, как уверяет сестра бывшего мужа женщины, был совместно нажитым имуществом, строился и вводился в эксплуатацию до заключения брачного договора. А на свекровь его оформляли, чтобы семья не потеряла свои льготы, как многодетная, и смогла получить квартиру на улице Притыцкого в Минске.
Еще в суде раскрылись интимные подробности, заявили, что еще в браке женщина сожительствовала с неким Артуром, который еще рассказал журналистам, что женщина ему расцарапала машину, но дело не стали доводить до суда.
— Татьяна Игоревна, как видно, одним из основных мотивов развода видит именно поведение супруга и в последующем его взаимоотношения с другой женщиной. В свою очередь сторона бывшего супруга утверждает обратное, — подчеркнули в Администрации президента.
Другие обращения женщины были с обвинениями о коррупции, деструктивных действиях в отношении института семьи, связях с Польшей и так далее. Другая сторона, вторая супруга бизнесмена, тоже написала белорусскому президенту о том, что с 2024 года экс-жена ее супруга с помощью своих адвокатов написала свыше 60 ложных доносов на семью.
В итоге спустя годы судебных тяжб на очередном заседании суда бывшие супруги все-таки договорились. В Минском областном суде одна из сторон отказалась от своих исковых требований, в связи с чем было заключено медиативное соглашение. В этот же день стороны переместились в суд Минского района, где и вторая сторона отказалась от своих исковых требований и также заключила медиативное соглашение.
— Таким образом, они мирно решили свой конфликт и договорились, каким образом будут решать свою проблему уже без суда, возможно, без внимания прессы, в тишине, спокойно, как взрослые люди, — прокомментировала завсектором информации и связей со СМИ — пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
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