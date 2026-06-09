Саграда Фамилия в Барселоне стала самым высоким храмом в мире

Строительство храма Святого Семейства началось в 1882 году под руководством архитектора Франсиско де Паула дель Вильяр-и-Лосано. Через год его сменил Гауди, которому на тот момент было 30 лет. Мастер изменил первоначальный неоготический проект: башни храма должны были напоминать зубчатые скалы священной горы Монсеррат, а внутреннее пространство напоминает лес с ветвящимися кверху деревьями-колоннами. После смерти архитектора, отдавшему строительству 40 лет, работы приостановились. на тот момент храм был готов только на четверть.