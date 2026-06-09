Создан инструмент для оценки сосредоточенности человека на задаче

Как рассказали в пресс-службе, ученые создали комплексный набор данных, по которому специалисты смогут отличить состояние сосредоточенности от рассеянности. Авторы провели исследование с участием 33 добровольцев. Пятнадцать из них как минимум год регулярно занимались йогой и медитацией, которые, согласно исследованиям, способствуют улучшению внимания и концентрации, тогда как остальные никогда не пробовали эти практики.