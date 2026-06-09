Создан инструмент для оценки сосредоточенности человека на задаче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали открытый набор данных об активности мозга и сердечном ритме людей, сосредоточивших свое внимание на какой-либо задаче. На основе этих данных программисты смогут создать приложения, которые будут оценивать концентрацию внимания человека, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Полученные данные можно использовать для обучения нейросети: дать алгоритму задачу классифицировать уровень концентрации человека по ЭЭГ и ЭКГ. Далее на базе такой модели программисты смогут создавать различные приложения, например, для тренировки внимания у детей с синдромом дефицита внимания. В дальнейшем мы планируем попробовать обучить нейросети определять уровень концентрации внимания по видеоизображениям человека», — привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексея Кашевника.
Уточняется, что на сегодняшний день не существовало наборов данных, которые позволяли бы выявлять уровень концентрации внимания человека на основе анализа, например, электроэнцефалограмм и электрокардиограмм. В исследовании также принимали участие сотрудники Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Российского университета дружбы народов и Университета МИСИС. Проект поддержан грантом Российского научного фонда.
Как рассказали в пресс-службе, ученые создали комплексный набор данных, по которому специалисты смогут отличить состояние сосредоточенности от рассеянности. Авторы провели исследование с участием 33 добровольцев. Пятнадцать из них как минимум год регулярно занимались йогой и медитацией, которые, согласно исследованиям, способствуют улучшению внимания и концентрации, тогда как остальные никогда не пробовали эти практики.
В ходе 45-минутного эксперимента участники выполняли пять задач: от состояния расслабленности и свободного блуждания ума до концентрации на воображаемой точке и поиска объектов на картинках. В процессе исследования ученые непрерывно фиксировали ЭЭГ, ЭКГ, а также движения головы и грудной клетки, после чего сформировали набор данных обо всех измеренных параметрах для каждого человека.
Статистический анализ выявил, что у практиков йоги и медитации переходы между концентрацией и рассеянностью выражены в показателях ЭЭГ и ЭКГ гораздо отчетливее, чем у остальных. Ключевым маркером сосредоточенности стали сигналы префронтальной коры головного мозга, отвечающей за внимание.