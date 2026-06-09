Спрос на поваров и уборщиц резко вырос в Нижегородской области

К началу лета в Нижегородской области вырос спрос на персонал в гостинично-ресторанной сфере, выяснили эксперты hh.ru. Как стало известно, самыми востребованными у работодателей в мае оказались повара, официанты и уборщицы.
За последний месяц весны в регионе разместили более 1,4 тысячи вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». В апреле — на 8% меньше.
«Рост числа предложений связан с сезонным увеличением спроса на услуги общепита, гостиниц, кафе, ресторанов и туристической инфраструктуры», — пояснили аналитики рынка труда.
41% от всех предложений в данной сфере (420 вакансий) приходится на поваров, кондитеров и пекарей. Второе место — 24% или 240 вакансий — в мае оказалось у специалистов по клинингу. Замыкают Топ-3 предложения для официантов, барменов и бариста: их доля в общем объеме спроса — 18%, открыто 180 вакансий.
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