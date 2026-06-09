Спрос на поваров и уборщиц резко вырос в Нижегородской области

41% от всех предложений в данной сфере (420 вакансий) приходится на поваров, кондитеров и пекарей. Второе место — 24% или 240 вакансий — в мае оказалось у специалистов по клинингу. Замыкают Топ-3 предложения для официантов, барменов и бариста: их доля в общем объеме спроса — 18%, открыто 180 вакансий.