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С июля запустят дополнительные ежедневные автобусы из Калининграда в Гданьск

Стоимость билетов составит 4500−4700 рублей в одну сторону.

В июле запустят дополнительные ежедневные автобусы из Калининграда в Гданьск. Об этом сообщили на официальном сайте регионального автовокзала.

Международный маршрут № 899 запустят с 1 июля. Время отправления из Калининграда — 12:00. Прибывать на автовокзал Гданьска транспорт будет в 16:00, а на остановку около аэропорта — в 16:20. Время отправления в Калининград — 18:45. На автовокзал автобус будет прибывать в 22:20. Также предусмотрена остановка в Эльблонге.

Стоимость билетов составит 4500−4700 рублей в одну сторону. Доехать из Калининграда в Эльблонг можно за 4200 рублей. Стоимость билетов в обе стороны — 8550−8930 рублей.

Ознакомиться с актуальным расписанием и купить билеты предлагают на сайте автовокзала. По всем вопросам также можно обратиться в справочную по номеру +7 (4012) 64−36−35.

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