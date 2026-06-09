С июля запустят дополнительные ежедневные автобусы из Калининграда в Гданьск

В июле запустят дополнительные ежедневные автобусы из Калининграда в Гданьск. Об этом сообщили на официальном сайте регионального автовокзала.
Международный маршрут № 899 запустят с 1 июля. Время отправления из Калининграда — 12:00. Прибывать на автовокзал Гданьска транспорт будет в 16:00, а на остановку около аэропорта — в 16:20. Время отправления в Калининград — 18:45. На автовокзал автобус будет прибывать в 22:20. Также предусмотрена остановка в Эльблонге.
Стоимость билетов составит 4500−4700 рублей в одну сторону. Доехать из Калининграда в Эльблонг можно за 4200 рублей. Стоимость билетов в обе стороны — 8550−8930 рублей.
Ознакомиться с актуальным расписанием и купить билеты предлагают на сайте автовокзала. По всем вопросам также можно обратиться в справочную по номеру +7 (4012) 64−36−35.