С июля запустят дополнительные ежедневные автобусы из Калининграда в Гданьск

Международный маршрут № 899 запустят с 1 июля. Время отправления из Калининграда — 12:00. Прибывать на автовокзал Гданьска транспорт будет в 16:00, а на остановку около аэропорта — в 16:20. Время отправления в Калининград — 18:45. На автовокзал автобус будет прибывать в 22:20. Также предусмотрена остановка в Эльблонге.