Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском интернет-магазине нашли семена «тысячи чертей»

В красноярском интернет-магазине нашли семена несуществующих сортов.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском интернет-магазине «Сибирский садовод» специалисты Россельхознадзора нашли семена несуществующих сортов. Среди них: томаты «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тети Молли»; перцы «Калифорния Вондер ред», «Аристотель» и другие.

Эти семена не проходили обязательных испытаний. Предпринимателю объявили предостережение с требованием устранить нарушения.

В Россельхознадзоре напоминают: нахождение сортов в Госреестре означает, что они прошли все необходимые испытания на отличимость, однородность, стабильность, а также проверены на устойчивость к болезням и вредителям.

Всего с начала 2026 года сотрудники ведомства проверили 22 сайта по продаже семян, владельцы которых — бизнесмены из Красноярского края.