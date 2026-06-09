В красноярском интернет-магазине нашли семена «тысячи чертей»

В красноярском интернет-магазине «Сибирский садовод» специалисты Россельхознадзора нашли семена несуществующих сортов. Среди них: томаты «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тети Молли»; перцы «Калифорния Вондер ред», «Аристотель» и другие.
Эти семена не проходили обязательных испытаний. Предпринимателю объявили предостережение с требованием устранить нарушения.
В Россельхознадзоре напоминают: нахождение сортов в Госреестре означает, что они прошли все необходимые испытания на отличимость, однородность, стабильность, а также проверены на устойчивость к болезням и вредителям.
Всего с начала 2026 года сотрудники ведомства проверили 22 сайта по продаже семян, владельцы которых — бизнесмены из Красноярского края.