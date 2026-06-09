В Красноярском крае электрички западного направления изменят расписание

В июне пригородные поезда западного направления КрасЖД по вторникам и пятницам будут ходить по измененному расписанию. Это связано с ремонтными работами на участке Кемчуг — Зеледеево. Изменения будут действовать с 9 по 30 июня, — уточнили в пресс-службе ведомства. В эти дни маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск сократят до станции Снежница. Поезд будет отправляться со станции Красноярск Северный в 8:43 и прибывать на Снежницу в 9:41, а обратно он отправится со Снежницы в 11:32 и прибудет в Красноярск в 12:27. До станции Кача сократят маршруты электричек Дивногорск — Зеледеево с отправлением из Дивногорска в 6:40, а также Базаиха — Зеледеево с отправлением со станции Базаиха в 11:58 и 17:01. Кроме того, по вторникам 9, 16, 23 и 30 июня, а также по пятницам 12, 19 и 26 июня вечерние поезда Зеледеево — Красноярск Северный и Зеледеево — Красноярск будут отправляться со станции Кача. Некоторые электрички по вторникам и пятницам выйдут в рейс раньше обычного. Это касается поездов Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково и Чернореченская — Красноярск. Отклонение от расписания составит от 3 до 38 минут. Вечерний поезд Красноярск — Чернореченская будет отправляться на час позже — в 16:47 вместо 15:47. Напомним, что из Красноярска в Дивногорск запустят дополнительную воскресную электричку.