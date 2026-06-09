Расписание пригородных электричек изменится в праздники в Нижнем Новгороде

Для тех, кто планирует поездки в сторону Уреня, тоже добавлены скоростные электропоезда. 12 и 14 июня из Нижнего Новгорода можно будет уехать в 9:36 (поезд № 6614), а вернуться из Уреня в 11:58 (поезд № 6629). Ещё одна пара рейсов — 11 и 12 июня: отправление из областного центра в 13:00 (№ 6622) и обратное отправление из Уреня в 15:29 (№ 6645).