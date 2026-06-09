Сын Децла оправдался за скандальное видео с выселением матери

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий прокомментировал ситуацию вокруг видео, на котором запечатлен семейный конфликт. После волны критики в социальных сетях он решил публично объяснить свою позицию.
По словам Толмацкого, квартира, ставшая предметом спора, принадлежит его бабушке, которая больше не может самостоятельно содержать жилье. При этом подробности конфликта внутри семьи он раскрывать не стал. Антоний заявил, что распространившаяся в интернете запись не отражает всей ситуации.
— К сожалению, один эпизод, когда эмоции взяли верх, попал в интернет без контекста: там не видно ни нашей предыстории, ни всех тех шагов, которые мы делали, чтобы найти выход без конфликта, — написал он.
Вместе с тем сын музыканта признал, что его поведение на видео могло выглядеть некорректно. Он отметил, что не собирается оправдываться за свои действия, однако считает важным учитывать обстоятельства, которые предшествовали произошедшему.
Ранее Юлия Киселева, мать Толмацкого-младшего, заявила о том, что сын выгоняет ее из дома. Она опубликовала видео, где молодой человек, предположительно, ругается и требует не мешать продаже квартиры.