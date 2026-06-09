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В 2025 году в Красноярском крае вырастили 504,1 тыс. тонн картофеля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году сельхозпроизводители Сибири вырастили 12,3% картофеля от общероссийского объёма.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году сельхозпроизводители Сибири вырастили 12,3% картофеля от общероссийского объёма.

Всего в СФО в прошлом году собрали 2,4 млн тонн картофеля, это поставило округ на третье место в стране.

В Красноярском крае вырастили 504,1 тыс. тонн картофеля, это сделало регион лидером в СФО. Алтайский край оказался на втором месте с 434,8 тыс. тонн, замыкает топ-3 Омская область с 378,6 тыс. тонн. Далее близкие по объёмам валового сбора картофеля Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области — 333,5 тыс. тонн, 318,5 тыс. тонн и 226,7 тыс. тонн соответственно. В остальных регионах производят менее чем по 100 тыс. тонн корнеплода, сообщает данные Россельхозбанк.

Результаты работы сельхозпредприятий и населения в Красноярском крае были скорректированы неблагоприятными погодными условиями в конце лета прошлого года.