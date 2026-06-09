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Жителям Белгородской и Курской областей выделят компенсацию трат на жилье

Покинувшим дома жителям Белгородской и Курской областей выделят 4,5 млрд рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство РФ направит порядка 4,5 миллиардов рублей на компенсацию трат на жилье жителям Белгородской и Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов, соответствующие распоряжения подписаны, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Около 4,5 миллиарда рублей будет направлено Белгородской и Курской областям на компенсацию затрат этих регионов, позволивших решить жилищные вопросы граждан, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Распоряжения об этом подписаны», — говорится в сообщении.

В сообщении также передаются слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который напомнил, что ранее правительство направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом. Теперь Курская область получит на это дополнительное финансирование.

«Белгородской области из резервного фонда правительства будет выделено более 1,7 миллиарда рублей, что даст возможность возместить затраты», — уточнила пресс-служба.

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