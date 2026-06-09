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Спортсмены из Хабаровского края выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте

Батутисты достойно показали себя на турнире в Санкт-Петербурге.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сборная Хабаровского края стала сильнейшей на чемпионате России по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, участие приняли более 300 спортсменов из 22 субъектов Российской Федерации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первое место среди мужских команд в двойном минитрампе заняли участники краевой сборной Тимофей Голубенко, Артем Голбан, Александр Бутько и Лев Бусарев.

Параллельно чемпионату прошли всероссийские соревнования «Надежды России — 3» по прыжкам на батуте. Михаил Андрейко завоевал золото в двойном минитрампе и серебро в индивидуальных прыжках.

— Очень достойно одержали победу. Второй год подряд занимаем первое место. Команда очень сильная — трое из них чемпионы Европы этого года. Двое из них уже отобрались на чемпионат мира, — отметил главный тренер сборной края Александр Коноштаров.

Тимофей Голубенко и Александр Бутько уже получили право представить страну на чемпионате мира, который пройдет в Китае в сентябре. Остальные спортсмены попробуют добыть путевку на личном чемпионате России. С августа спортсмены приступят к активной подготовке к соревнованиям.