Нацаэропорт «Минск» озвучил правила провоза пауэрбанков в самолете

Кроме того, в большинстве авиакомпаний установлены лимиты для литиевых батарей: мощность — до 100 ватт-часов, емкость — до 30 000 миллиампер-час, содержание лития — до 2 граммов. При этом, если технические характеристики не будут указаны на корпусе устройства, то его могут запретить к перевозке. А чтобы провезти аккумуляторы мощностью от 100 до 160 ватт-часов нужно будет предварительно получить разрешение от авиакомпании.