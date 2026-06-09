Нацаэропорт «Минск» озвучил правила провоза пауэрбанков в самолете

В Национальном аэропорту «Минск» рассказали о правилах провоза в самолете пауэрбанков и других устройств с литиевыми батареями.
В пресс-службе Нацаэропорта обратили внимание на риск самовозгорания при перепадах давления у этих предметов. Так, пауэрбанки запрещено сдавать в багаж, но следует перевозить исключительно в ручной клади. Так как только в этом случае экипаж сможет оперативно отреагировать на нештатную ситуацию.
Кроме того, в большинстве авиакомпаний установлены лимиты для литиевых батарей: мощность — до 100 ватт-часов, емкость — до 30 000 миллиампер-час, содержание лития — до 2 граммов. При этом, если технические характеристики не будут указаны на корпусе устройства, то его могут запретить к перевозке. А чтобы провезти аккумуляторы мощностью от 100 до 160 ватт-часов нужно будет предварительно получить разрешение от авиакомпании.
— Провоз батарей емкостью более 160 ватт-часов, а также поврежденных или дефектных устройств полностью запрещен, — подчеркнули в пресс-службе.
В самолете нельзя класть запасные батареи на верхнюю багажную полку. Не могут использоваться или заряжаться электронные сигареты и иные персональные испарители, нельзя заряжать и сам пауэрбанк. Отмечается, что работающее устройство может стать источником помех в навигационной системе воздушного судна. И во время полета все электронные приборы, которые содержат батареи, должны быть выключены и находиться под контролем пассажира.
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